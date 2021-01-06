В Минске ОМОН "зачистил" несколько дворов, есть задержанные

Вечером 5 января в нескольких районах столицы состоялись локальные марши и цепи солидарности. Позже приехали силовики. Известно о задержаниях людей, которые были во дворах в Уручье и в ряде других районов.