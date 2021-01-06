В Минске ОМОН "зачистил" несколько дворов, есть задержанные
Вечером 5 января в нескольких районах столицы состоялись локальные марши и цепи солидарности. Позже приехали силовики. Известно о задержаниях людей, которые были во дворах в Уручье и в ряде других районов.
Задержание в Уручье / @motolkohelp
Как раз во вторник во время посещения "Горизонта" Александр Лукашенко назвал протестующих "меньшинством" и подчеркнул, что не хочет, "чтобы они ходили по улицам и мешали жить другим", передает "Еврорадио".
08:30 06/01/2021
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