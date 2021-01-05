+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Это рекорд: во Львове обнаружили больше тонны героина

У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.

Фото: ssu.gov.ua

У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.- около $80 млн 500 тыс.


Во Львове изъяли 1035 кг героина. Об этом сообщает СБУ во вторник, 5 января.
Транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.

Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции - одного из организаторов наркотрафика.

Правоохранители выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. Это подтвердили экспресс-тесты. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.

В свою очередь в офисе генпрокурора заявили, что обнаруженная партия является рекордной,пишет korrespondent.net

Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, восьми лицам сообщено о подозрении по факту изготовления и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

Также, СБУ блокировала деятельность организованной группы, сбывавшей оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ в 15 областях Украины.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]