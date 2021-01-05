Это рекорд: во Львове обнаружили больше тонны героина

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У генпрокурора говорят, что это рекорд для Украины, а СБУ заявляет, что по расценкам "черного" рынка партия тянет на 2,3 млрд грн.- около $80 млн 500 тыс.





Во Львове изъяли 1035 кг героина. Об этом сообщает СБУ во вторник, 5 января.

Транснациональная организованная преступная группировка, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.





Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции - одного из организаторов наркотрафика.





Правоохранители выявили 1035 кг героина, готового к транспортировке. Это подтвердили экспресс-тесты. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.





В свою очередь в офисе генпрокурора заявили, что обнаруженная партия является рекордной, пишет korrespondent.net





Ранее сообщалось, что в Киевской области правоохранители прекратили деятельность преступной группировки, восьми лицам сообщено о подозрении по факту изготовления и сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.





Также, СБУ блокировала деятельность организованной группы, сбывавшей оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ в 15 областях Украины.



