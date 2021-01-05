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Беспилотники MQ-9 разместили в Румынии

Они будут осуществлять разведывательные и наблюдательные миссии в поддержку операций НАТО

Беспилотник MQ-9

Военно-воздушные силы США разместили беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper и около 90 военнослужащих обслуживающего персонала на 71-й авиабазе в Кымпия-Турзий в Румынии для проведения разведывательных и наблюдательных миссий в поддержку операций НАТО, пишет golosameriki.com

По оценкам экспертов, беспилотник MQ-9 Reaper, оснащенный турбовинтовым двигателем, может достигать скорости более 400 км в час, и находиться в воздухе до 24 часов.

«Передовое базирование готовых к действиям MQ-9 в этом ключевом стратегическом районе заверит наших союзников и партнеров, что мы можем быстро отреагировать на любую возникающую угрозу, а также продемонстрирует это нашим противникам», – заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харригян.

Помимо разведывательных и наблюдательных функций, MQ-9 будут участвовать в маневрах по обеспечению свободы воздушного пространства и интегрироваться с коалиционными силами в регионе. Самолеты могут также участвовать в учениях, направленных на обеспечение взаимосовместимости с союзными и партнерскими странами.

Развертывание полностью согласовано с правительством Румынии. Соединенные Штаты и Румыния поддерживают тесные военные связи как союзники по НАТО и сотрудничают по многочисленным вопросам региональной безопасности.

Передовое базирование MQ-9 демонстрирует приверженность США обеспечению безопасности и стабильности в Европе; оно нацелено на укрепление отношений между союзниками по НАТО и другими европейскими партнерами.
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