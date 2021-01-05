Обвинения основателю «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой, а также его финансовому директору Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому были предъявлены 31 декабря. Все они содержатся под стражей в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Руководитель Академии «Пресс-клуба», гражданин России Сергей Якупов, в тот же день был под конвоем доставлен в минский аэропорт и депортирован из страны. Ему не было предъявлено обвинения, он имеет статус свободного человека, все подозрения с него сняты, пишет «Свабода».





Дочь Юлии Слуцкой и сестра Петра Слуцкого Александра говорит, что особых новостей по поводу обвинения и расследования дела пока нет. Адвокаты имеют возможность видеть своих подзащитных.





«У мамы в камере семь человек, — рассказывает Александра. – Она восьмой пришла туда, ей оставалась верхняя шконка. У мамы больная спина, ей тяжело было туда залезать и слезать. Но девушки в камере хорошие, они с ней поменялись. Сейчас у мамы хотя бы удобная шконка».

Александра говорит, что мать даже просила не передавать ей столько еды.





«Ибо не выйдет из СИЗО, не пролезет в дверь. Такие шутки, – говорит девушка. – Мама настроена конструктивно. Старается не огорчаться от того, чего не может изменить. Делает гимнастику по возможности. Места в камере нет, поэтому некоторые упражнения приходится делать на шконке. Любой поход в баню или к адвокату тоже старается превратить в какую-то гимнастику».





По словам Александры Слуцкой, вместе с женой Сергея Ольшевского они обсуждали задержание своих близких и предъявленные им обвинения. Готовы полностью компенсировать нанесенный государству ущерб, если он был.





«У Петра в камере 13 человек, – рассказывает Александра Слуцкая об условиях, в которых содержат ее брата. – Также обстановка довольно позитивная. Все ребята хорошие. Петр держится. Но он вообще не понимает, что происходит. У Петра был адвокат, он ему объяснил, что и как, как нужно себя вести. Петр вообще не в теме, Как говорится».





Юлия Слуцкая и другие сотрудники «Пресс-клуба» пробудут под стражей минимум до 22 февраля. Кроме них на данный момент под стражей по уголовным делам содержат журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич, сотрудниц «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, а также бывшую корреспондентку БТ Ксению Луцкину, которую задержали в один день с руководством «Пресс-клуба».



