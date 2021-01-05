+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Цепкало: Лукашенко мог бы еще сказать, что "Горизонт" — альтернатива Microsoft

Бывший глава белорусского Парка высоких технологий, а ныне оппозиционер Валерий Цепкало прокомментировал заявление Александра Лукашенко, сделанное 5 января во время посещения "Горизонта". Инновационный центр предприятия — это хорошая альтернатива ПВТ, считает Лукашенко.

Александр Лукашенко на "Горизонте" / president.gov.by

"Своим заявлением о "Горизонте" как альтернативе ПВТ Лукашенко в очередной раз продемонстрировал свое непонимание того, что такое экономика и что такое промышленность, их структура, — говорит в комментарии "Белсату" Цепкало. — Это то же самое, как сказать, что "Горизонт" — это альтернатива Microsoft или Facebook".

Валерий Цепкало подчеркнул, что столичное предприятие на сегодняшний день "не имеет собственной микроэлектронной базы, не имеет собственной базы производства жидкокристаллических экранов, представляющих собой одну из наиболее высоких ценностей". Поэтому "Горизонт" — это "обычное сборочное производство", подчеркнул политик.

Достаточно посмотреть на средние зарплаты на "Горизонте" и в ПВТ, продолжает Валерий Цепкало, чтобы понять, является ли государственный холдинг "альтернативой", пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]