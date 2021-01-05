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США и Россия передали Беларуси гуманитарную помощь: медоборудование и тест-системы для борьбы с COVID-19

Командование Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европе безвозмездно передало Главному военному клиническому медцентру Вооруженных сил Беларуси в Минске анализатор газового состава крови.

США и Россия передали Беларуси гуманитарную помощь: медоборудование и тест-системы для борьбы с COVID-19
Фото: minzdravbelarus
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Передача медоборудования прошла 5 декабря. Белорусскую делегацию на мероприятии возглавил начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Дмитрий Альховик. Американскую сторону представил атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Минске подполковник Джейсон Ли Такер.


— Переданное диагностическое оборудование позволяет оценивать изменения в газовом составе крови и оперативно принимать решение по корректировке тактики лечения пациента. Особую роль анализатор газового состава крови играет в диагностике и, как следствие, выборе лечения у пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает в среднетяжелой и тяжелой формах, — сообщила пресс-служба. — Министерство обороны выражает признательность командованию Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европе и Посольству США за оказанную помощь.

Еще один гуманитарный груз прибыл из России.

«Мы приняли от российской стороны тест-системы для ПЦР-исследований. Сегодня от наших коллег из Роспотребнадзора прибыли около 30 000 тестов. Мы благодарны за оказание помощи — эти системы будут использоваться в Минске», — рассказал заместитель министра здравоохранения Беларуси — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что помощь Минздраву — это очередной шаг, подтверждающий особые отношения двух стран.

— Это поддержка огромной работы, которую проводит Беларусь по борьбе с COVID-19. Мы еще раз благодарим белорусских коллег за то, что вакцина «Спутник V» первой была зарегистрирована именно в Беларуси. Уже определены поставки до марта, а в феврале мы планируем начать производство российской вакцины в Беларуси. Взаимодействие между странами плотное, открытое и доверительное, — цитирует российского посла пресс-служба Минздрава.
tut.by
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