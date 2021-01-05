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Анатолий Михайлов ушел с поста президента ЕГУ

Президент Европейского гуманитарного университета Анатолий Михайлов ушел в отставку.

Также Общее собрание совладельцев университета решило упразднить позицию президента ЕГУ, сообщает reform.by ссылаясь на пресс-центр учебного заведения.

Михайлов был первым ректором ЕГУ с 1992 по 2014 год С 2014 года он занимал должность президента ЕГУ. Анатолий Михайлов продолжит преподавать в университете и заниматься исследовательской деятельностью.

«Полагаю, что в настоящее время, когда происходит очередной этап трансформации университета и его программ, наступил наиболее благоприятный момент для моего решения. Уверен, что потенциальные возможности нашего проекта далеко не исчерпаны в эпоху новых вызовов, стоящих перед современным гуманитарным образованием», – заявил Михайлов.
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