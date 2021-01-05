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Мать умерла от Covid-19 в больнице рядом с дочерью - трагедия в одной фотографии

Марию Рико и ее дочь Анабель Шарма госпитализировали в Королевский лазарет Лестера в один день


76-летняя Мария Рико из английского города Уитвик в Лестершире, лежащая в больнице с Covid-19 вместе с двумя своими дочерьми, умерла рядом с одной из них, заявив, что не боится смерти. Она сняла кислородную маску, чтобы поговорить с ними, хотя знала, что это ускорит ее смерть.

Ее дочь Анабель Шарма назвала этот момент "душераздирающим", но сказала, что рада, что ее мать умерла не одна.

"Как только мы снимем ее [маску], все закончится. У вас не будет много времени", - сказали ей врачи. Рико сказала, что знает об этом, и ей достаточно. Как уточнила Шарма, ее мать умерла примерно через полчаса после того, как с нее сняли маску.

"Она сказала нам, что не боится умереть, что она готова. И она сказала мне, что мне нужно много бороться, потому что у меня дома дети", - рассказала 49-летняя Шарма.

"Мы держали ее за руку до последнего вздоха", - добавила она. Рико умерла 1 ноября, ее похороны транслировали для ее дочери Шармы, которая все еще находилась в больнице.

Анабель Шарма опубликовала их последнюю фотографию, чтобы привлечь внимание к опасности вируса.

"Я хотела бы попросить людей следовать рекомендациям и думать о других", - добавила Анабель Шарма.
bbc.com
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