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"Не побаиваются, а боятся": сотрудники "Космос ТВ" - о руководителе экс-шефе КГБ Зайцеве

Экс-шеф КГБ Вадим Зайцев неожиданно стал героем публикаций мировых и белорусских СМИ.

"Не побаиваются, а боятся": сотрудники "Космос ТВ" - о руководителе экс-шефе КГБ Зайцеве
Имя Вадима Зайцева вернулось на страницы мировых и белорусских медиа в связи с записью, опубликованной брюссельским изданием Euobserver, где слышен голос, напоминающий бывшего главу КГБ. Разговор якобы датирован апрелем 2012-го.

Более того, строка об этом разговоре уже прописана в биографии деятеля в Википедии.




Вадим Зайцев с 2008 по 2012 год был председателем КГБ Беларуси. В 2013-м он стал генеральным директором СООО «Космос ТВ» (компанией, которая является оператором кабельного телевидения и доступа в интернет, на паритетных началах владеют российская группа компаний «Акадо» и белорусское государство).

Таким образом он возглавляет «Космос ТВ», в которой работает несколько сотен сотрудников, уже более семи лет. «Салiдарнасць» расспросила рядовых сотрудников компании, что они думают о шефе, офис которого находится на Сурганова.

– За годы его руководства глобальных реформ в компании не было, – делится один из собеседников. – На сегодня у работников со стажем, которые не являются начальством, зарплаты с премией составляют порядка 800 рублей, у техподдержки – порядка тысячи. То есть зарплаты «по 500 долларов» внушительной части персонала только снятся.

По словам еще одного собеседника, одним из поводов для обсуждения шефа у сотрудников является его личная жизнь, трудоустройство родственников, а также строительство нового дома. 

Также в беседе звучит, что у руководителя вспыльчивый характер: «Сотрудники не побаиваются его, а боятся».
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