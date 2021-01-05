Таможня не выпускает из страны... роман Виктора Мартиновича
Белорусская таможня не пропустила за западную границу роман Виктора Мартиновича "Рэвалюцыя".
В интернет-магазине knihi.by говорят, что за минувшую осень было пять случаев, когда посылки с "Рэвалюцыяй" просто не выпускали из страны. Правда, случаев, когда роман Мартиновича все же попадал к покупателям, было вдвое больше.
Ранее о такой же проблеме с посылками за границу от symbal.by рассказал в начале декабря предприниматель Павел Белоус. У него таможня за три месяца без объяснения причин задержала около 200 посылок.
Чем таможне не понравился роман Виктор Мартиновича "Рэвалюцыя", понять трудно. Разве что названием. В самой же книге действие происходит в Москве и к белорусским событиям 2020 года не имеет никакого отношения.
Источник: euroradio
14:45 05/01/2021
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