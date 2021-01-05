TUT.BY попытался разобраться, для чего нужны новые документы и когда их начнут выдавать.





Для чего они нужны?

В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД Минска пояснили функции новых документов. Вместо паспорта на территории Беларуси будет действительна ID-карта, на которой будет находиться вся информация о гражданине: паспортные данные, место работы, социальное страхование, банковская информация, семейное положение, отпечатки пальцев и т. д. А вот документом для выезда за границу станет биометрический паспорт, причем для граждан, не планирующих выезжать из нашей страны, он будет не нужен.





Даже когда необходимый закон вступит в силу, срочно получать новые документы не потребуется. Паспорт старого образца будет по-прежнему действителен, в том числе и для зарубежных поездок — только после даты его истечения нужно будет оформить как минимум ID-карту. Детям ID-карту нужно оформлять с 14 лет, но если семья хочет, к примеру, улететь на отдых, то ребенку любого возраста придется оформить биометрический паспорт. При этом в таком случае, как сообщается, ребенку достаточно будет только паспорта, а карту делать не придется.





Оформить новые документы можно будет только в соответствующем территориальном отделе по гражданству и миграции. Документы с собой нужно будет иметь те же, что и раньше при обмене паспорта: свидетельства о рождении, регистрации брака, рождении детей и т. д. Единственное новшество — больше не будет необходимости приносить фото, так как его будут делать на месте.





В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД также пояснили, что ID-карту нужно будет получать и обладателям белорусского вида на жительство, правила для них будут те же, что и для граждан страны: оформлять новый документ нужно только по истечении старого.









Когда начнут выдавать ID-карту и биометрический паспорт?

А вот с тем, когда новые документы можно будет получить, власти пока не определились. В пресс-службе МВД сообщили, что информации, когда все желающие смогут получить ID-карты и биометрические паспорта, у них пока нет.





В отделе по гражданству и миграции Советского РУВД Минска рассказали, что дата, с которой будет возможно получение новых документов, еще не определена, так как пока нет нормативно-правовой базы, регламентирующей их выдачу. Там отметили, что предположительно это будет первое полугодие 2021 года.





Дату начала выдачи новых документов не смогли назвать и в некоторых других отделах по гражданству и миграции столицы, также сославшись на отсутствие соответствующего указа.





Сколько будет стоить оформление?

В ОГиМ Советского РУВД Минска цену карты и паспорта назвать не смогли, сославшись на отсутствие информации. А вот в отделе по гражданству и миграции Московского РУВД сообщили, что стоимость ID-карты, по предварительным данным, составит 2 базовые величины (58 рублей), а биометрического паспорта — 3 базовые величины (87 рублей), при этом для пенсионеров предполагается скидка 50%.





В ОГиМ Партизанского РУВД предварительная информация о стоимости оформления такова: ID-карта — 1 базовая величина (29 рублей), биометрический паспорт — 3 базовые величины (87 рублей). Однако там заявили, что информация не окончательная и может меняться.





Напомним, в октябре прошлого года начальник Департамента МВД по гражданству и миграции Алексей Бегун заявил, что выдача первых образцов биометрических документов уже началась, а с января 2021 года получить биометрические документы - ID-карту и биометрический паспорт - сможет любой гражданин.





Увы, что-то снова пошло не так...



