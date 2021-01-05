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Готовьтесь! К концу недели резко похолодает

По прогнозам синопитиков, 9-10 января в Беларусь придут "крещенские" морозы.


Если 8 января в основном еще будет слякотно, то с субботы, 9 января, на всей территории Беларуси температура воздуха уйдет в минус.

Холоднее всего будет в Витебске и Минске: температура воздуха в ночь на воскресенье, 10 января, опустится до минус 13-15 градусов. При этом прогнозируется северный ветер.

На западе страны, традиционно, будет намного теплее: до минус 5-7 градусов в Гродно и 8-10 мороза в Бресте. В Могилеве ночью 10 января ожидается минус 9-11 градусов, в Гомеле - 5-7 мороза. Почти по всей стране пройдет снег.

Правда, по предварительному прогнозу, в начале следующей недели снова потеплеет. Но лишь до небольших минусов, а плюса пока не ожидается.
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