Не говорит по-беларуски? Что мы знаем о новом главе католиков

После того, как в середине декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Ватикана архиепископом Клаудио Гуджеротти, белорусские власти впустили, наконец, в страну архиепископа Тадеуша Кондрусевича.





Но сразу после наступления нового года Папа римский Франциск принял его отставку. Новым главой католиков Беларуси временно стал старейший католический епископ Казимир Великоселец. Ему, как и Кондрусевичу, в прошлом году исполнилось 75 лет, но Ватикан отложил его отставку минимум на два года.





UDF.BY рассказывает об интересных фактах из биографии нового главы католиков Беларуси.





Работал кочегаром и сварщиком

Казимир Великоселец родился в 1945 году в Пружанском районе в набожной семье.





Решив стать католическим священником, он шесть лет не мог получить разрешение на учебу в духовной семинарии. В это время Великоселец успел поработать кочегаром в Ляховичах и сварщиком на строительстве универмага в Вильнюсе.





Его называют скромным человеком, сильным в практике

В прошлом году Казимир Великоселец не стал общаться с журналистами на тему своего 75-летия. Во-первых, находился на самоизоляции из-за угрозы подхватить коронавирус. Во-вторых, как писали журналисты «также из-за скромности».





Кондрусевич отмечал, что Великоселец решает вопросы с практической точки зрения, он начинал строительство нескольких храмов, что непросто: нужно получать разрешения, уметь общаться с властями, терпеливо двигаться вперед.





Выступает на русском, часто ссылается на Пушкина

Несмотря на то, что Великоселец родился в Беларуси и провел здесь почти всю жизнь, публично он выступает на русском языке – с польским акцентом.





Для руководства католической церкви в Беларуси это довольно необычно – коллеги Великосельца выступают на белорусском.





Блогер Darriuss писал в 2008 году: «Гомилию прочитал вспомогательный епископ Пинского диоцеза Казимир Великоселец. Он, конечно, несказанно поразил тем, что, во-первых, читал ее на русском языке, а, во-вторых, обильно цитировал Пушкина и Лермонтова».





В своих выступлениях епископ обращается к Пушкину регулярно.





В этой связи заметим, что русскоязычный глава беларусских католиков - это, мягко говоря, необычно.





С 1991 года главой белорусских католиков был Казимир Свёнтек (кстати, пока единственный в истории нашей страны кардинал - с 1994 года). А с 2007 года на этом посту его сменил архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич.





Избегает высказываний на политические темы

Во время службы в Бресте Великоселец был свидетелем, как в 2000 году выслали из страны ксендза Збигнева Короляка. Вспоминая об этом эпизоде, он отмечал, что верующие были в отчаянии, но оценку действиям властям не давал.





Говоря о событиях на Донбассе в 2014 году, Великоселец подчеркивал, что это результат того, что люди забыли про Бога.





После того, как белорусские власти запретили въезд в страну Кондрусевичу, он попросил молиться о возвращении архиепископа.









Разочарован происходящим на Западе

Советские годы, когда в условиях насаждаемого атеизма ему пришлось заниматься конспирацией, наложили сильный отпечаток на Великосельца. Судя по всему, в современности он едва ли не больше всего ценит свободу веры.





При этом епископ критически относится к происходящему на Западе, где, по его мнению, падает популярность веры, наблюдается деморализация семьи и общества. В одном из интервью он выразил разочарование тем, «что делается» в Европе, и заявил о «несчастных движениях, лесбиянках, геях».