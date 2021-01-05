За последние годы я сделал десятки расследований о коррупции в системе здравоохранения Беларуси, изучив ее вдоль и поперек. Думал, что на этом поле меня уже сложно чем-то удивить. Оказалось, я очень и очень глубоко заблуждался.





Сразу оговорюсь, пишу это не как упрек белорусским врачам. Прекрасно понимаю, в каких условиях им приходится работать. Речь не столько о COVID-19, сколько о политической системе страны. Поэтому и пишу

о выстроенной системе, где отдельный человек и его жизнь ничего не стоят, особенно, если этот человек уже не приносит прибыль, а висит на системе балластом.

И как бы кто-то не пытался убедить нас в обратном, сколько бы красивых, но пустых слов не говорил, система работает именно таким образом. Вот конкретный пример и я уверен, что таких тысячи.





Коварный COVID-19 и еще более коварная система

Как мои родители не пытались уберечься от заразы, она все же добралась до них. Сначала заболела мама. Все самые распространенные симптомы проявились разом: потеря обоняния (даже хлорка рецепторы не пробивала), температура, боли по всему телу, тяжелое дыхание.





Вызвала скорую. Приехали, осмотрели, выписали лекарства (не бесплатные, как положено ковидным больным) и уехали, не взяв даже мазок для теста на коронавирус. Хотя к этому времени уже было официальное подтверждение COVID-19 у сестры, которая контактировала с родителями накануне и имела точно такие же симптомы.





Иными словами, и без всяких тестов было понятно, что у родителей ковид. Поэтому

мать удивленно спросила у приехавшей бригады, почему не делают тест, в ответ лишь отмахнулись, мол у вас не коронавирус.

И уехали, посоветовав звонить, если вдруг станет хуже.





Второй раз вызвала скорую, когда слег отец и стало понятно, что он тоже подхватил эту заразу. Приехали, осмотрели и опять хотели просто выписать лекарства и уехать, но мать настояла, чтобы везли в больницу.





Родители живут в Жодино, где больных коронавирусом очень много. Под них отдан весь новый корпус пульмонологии, но мест все равно не хватает. Поэтому, когда маму с отцом привезли в больницу на скорой, их отказались брать. Мол, нет мест. Да и откуда вы знаете, что это коронавирус?

Даже тест не захотели делать, ни матери, ни отцу.

Только когда мама начала ругаться и требовать, пошли на уступки и сделали тесты. Согласились и отца положить в больницу, так как у него уровень кислорода в крови был уже 90%. Маму отправили лечиться домой, поскольку кислород у нее был повыше, хотя чувствовала она себя ужасно, плюс возраст и больное сердце.





Как и следовало ожидать коронавирус подтвердился у обоих родителей. При этом маме пришлось возвращаться из больницы домой общественным транспортом, идти в аптеку за лекарствами, распространяя вокруг себя заразу.





Лечение по-белорусски

Мы, конечно, все вместе, стараясь избегать контактов, помогали маме как могли, параллельно пытаясь дозвониться врачу в больницу и узнать, как там отец.





Практически ежедневно возили в больницу фрукты, питье, лекарства, белье, даже туалетную бумагу, чтобы отец ни в чем не нуждался. Понятно, что сильно беспокоились. Но врач, сначала один, потом другой, заверили нас, что с отцом все в порядке, что несмотря на ковид, пневмонию и возраст отец держится молодцом.





Тут надо пояснить, что несколько лет назад отец перенес инсульт, и первое время не мог ни ходить, ни говорить. Но потом довольно неплохо восстановился, смог самостоятельно не только ходить в туалет, кушать, мыться, но и вполне нормально разговаривать.





Ежедневно сам ходил на прогулки и даже хвастал, что проходит не менее пары километров. Но вот с телефоном теперь справиться не мог, так как пальцы рук были уже не такими подвижными. Поэтому нам оставалось говорить с врачом, поскольку в красную зону больницы проход был закрыт.





Где-то через 10 дней врач сообщила матери, что в воскресенье отца выписывают, поскольку он уже фактически здоров и может долечиваться на дому. Мы еще удивились, почему выписывают в воскресенье, но врач объяснила, что не хватает мест для больных, поэтому стараются освободить места как можно скорее.





Накануне в субботу я позвонил матери, чтобы поинтересоваться, в какое время завтра она будет забирать отца и какая помощь нужна. Мама плакала. Оказалось, врач неожиданно позвонила утром в субботу и сказала, что отца уже выписали и его нужно забирать немедленно.





Мама все бросила и в срочном порядке поехала за мужем в больницу. А плакала она от того, в каком состоянии застала его. Он был реально еле живой, не мог подняться даже на ноги – его привезли на коляске. Без всякого стетоскопа были слышны жуткие хрипы. Он с трудом дышал. Не нужно было быть врачом, чтобы понять, что воспаление легких было в самом разгаре.





Я начал ругать маму. Говорю, зачем ты его забирала в таком состоянии, нужно было оставить в больнице, чтобы долечивали. В ответ мама зарыдала еще больше.

«Да он бы умер там! Он там никому не нужен! Он такой плохой стал, что даже в туалет не мог сходить, весь обгадился и лежал там так, гнил Бог знает сколько дней. Вот таким его мне и отдали. А все, что мы ему передавали, все так в пакетах и лежит. А так хоть дома, даст Бог, я как-нибудь его выхожу».

Повторный заход

Мы вынуждены были согласиться с мамой. Брат повез лекарства в Жодино, сестра, тоже заболевшая коронавирусом, поехала в Жодино на помощь матери с прибором для измерения уровня кислорода в крови. Приехала, замерила – кислород был всего 84%, потом опустился до 82%. Получается положили в больницу больного с кислородом 90, а выписали из нее «выздоровевшим» с кислородом 84.





Несмотря на то, что отца удалось дома отмыть, и даже накормить, его состояние ухудшалось час от часа. Он ночь почти не спал, так как постоянно задыхался. Кислород в крови тоже падал. В больнице, видимо, накачали до нужного уровня и отправили домой, а там без кислородной подпитки уровень опять упал.





На следующий день кислород опустился до отметки 80% (это тот уровень, когда недостаток кислорода начинает сказываться не только на мозге, но и на всех внутренних органах), а температура поднялась до 38. Пришлось вызывать скорую помощь. Приехавшая бригада была несказанно удивлена, когда услышала, что отца только вчера выписали, как "выздоровевшего".





«Срочно в больницу, иначе не выживет!»- сказали они





В общем, отца оперативно погрузили в скорую, там же подключили к кислороду и повезли обратно в больницу, откуда только вчера выписали, как выздоровевшего.





В больнице удивились: «Зачем вы его опять привезли, он ведь здоровый?».





Сестре пришлось устраивать скандал, чтобы умирающего больного, которого накануне выписали, приняли обратно. Но опять же упирались сильно и продержали в приемном покое, ВНИМАНИЕ, почти 4 часа. Даже к кислороду подключили только через 3 часа, когда отец стал совсем уже плох. Эти три часа отец продержался только потому, что в скорой кислородом его хорошо подкачали.





Почему же не хотели брать?





Во-первых, не было мест, во-вторых, объясняли, что без анализов не могут, а отец был так плох, что не мог анализ мочи сдать. То есть важнее было соблюсти формальности, чем спасти человека.





Хотя лично я подозреваю, что причина была в другом.

Как принять обратно в больницу человека, которого вчера выписали по документам здоровым?

За эти три часа, пока шла вся эта канитель, отцу сделали снимок легких. Так совпало, что снимок делала та самая женщина, которая делала снимок при первой госпитализации. Она очень удивилась и не могла понять,

как человека выписали здоровым, когда даже по снимку было видно, что его состояние значительно ухудшилось.

В конце концов, было решено везти отца в Борисов. Там быстро все оформили и ответственно подошли к вопросу и положили отца под кислород, стабилизировав его состояние.





Отлаженная система

Врач в Борисове, когда услышал рассказ моей сестры о всех злоключениях, был, мягко сказать, шокирован. Он не мог понять, как в принципе спустя всего 10 дней, можно было выписывать пожилого человека с пораженными легкими, который без кислорода вообще жить не может.





По словам врача, отец, когда лежит под кислородом, чувствует еще себя неплохо, так как насыщение составляет в районе 91-92%. Но стоит ему снять маску и сходить в туалет, как по возвращении кислород уже в районе 80%. И тут еще проблема, что сам он не может ни на живот лечь, ни маску обратно одеть. За ним нужно постоянно следить. В Борисове это делают, а вот в Жодино делать не хотели.





По сути получается, что

в Жодино его просто выкинули из больницы умирать.

Официально оформили, как выздоровевшего, включили в статистику, освободили место и мысленно поставили над ним крест.





Жодино – индустриальный город, благополучие которого держится на рабочих руках. Пенсионеры здесь, видимо, лишний балласт, вот от них и избавляются, как могут. Ведь не случайно, когда тут забастовали рабочие БелАЗа, власть так занервничала.





Хотя отец мой всю жизнь проработал на БелАЗе простым токарем и уж точно заслужил нормальное отношение в старости. Кстати, в Жодино, в этом продвинутом и красивом городе, до сих пор в больнице нет компьютерного томографа. Пару лет назад собирали на него деньги по всем индустриальным предприятиям города, но так и не купили.





Само собой, сестра написала в Минздрав жалобу, где описала, что произошло. Я в принципе могу представить, что произойдет дальше. Скорее всего, дадут стандартную отписку. В «лучшем» случае, найдут крайних и накажут.

Но, по моему мнению, виноваты не врачи, а система.

Именно она ставит задачи показывать хорошую статистику и вместо того, чтобы создавать дополнительные места для больных, как делается во всем мире, приказывает освобождать их любыми путями, опять же улучшая статистику по выздоровевшим и по погибшим.

Ведь если бы отец умер дома, сказали бы, что коронавирус здесь ни при чем, так как он был выписан выздоровевшим.

Поэтому врачи тут совсем не виноваты, они вынуждены работать в этой системе и буквально разрываться между врачебным долгом и приказами сверху.





Я так и слышу, как чиновники звонят в больницу и говорят: "У вас слишком много больных, вы нам статистику по области портите, давайте подтягивайтесь!" И как сейчас больнице выйти на Минздрав и сказать, что не хватает мест, когда еще в июле по всей вертикали, вплоть до президента было доложено, что ко второй волне система здравоохранения готова?





Как теперь доложить, что система оказывается не готова?









Перед врачами в принципе не должны ставить задачи освобождать места для новых больных.

Врачей нельзя заставлять делать красивую статистику. Их нельзя ставить перед выбором: продолжать лечить пожилого человека или отправить его умирать, чтобы положить на его место молодого, который для государства более ценен.

Но такое уж белорусское государство, которое построено якобы для человека.