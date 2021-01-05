



Адвокаты считают, что именно версия о причастности к убийству белорусских спецслужб должна была быть приоритетной изначально и новую информацию должны, по их мнению, тщательно проверить "компетентные органы европейских стран, а не украинские фальсификаторы".





"В случае, если информация подтвердится, это полностью разрушает безумную версию стороны обвинения о неизвестных лицах, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных", – заявили защитники.





Они добавили, что согласно материалам дела, ранее версия причастности белорусских спецслужб "вообще не исследовалась и не рассматривалась".





"BBC Україна" при этом отмечает, что сначала правоохранители заявляли, что рассматривают как одну из версий убийства профессиональную деятельность Шеремета, который, среди прочего, критиковал политику Александра Лукашенко.











