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Главврач минской детской «инфекционки» : «У нас были и трехдневные малыши с ковидом»

Главврач городской детской инфекционной клинической больницы Минска Марина Соколова рассказала, как лечат маленьких пациентов с коронавирусом и в чем заключается сложность их лечения.


 
Несмотря на то что в целом дети переносят COVID-19 проще, это не означает, что тяжелых пациентов нет. В инфекционную больницу Минска поступают пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Потребность в госпитализации далеко не всегда связана именно с поражением легких. У детей возможны интоксикация, другие нарушения. 
 
— Сложность детского ковида заключается не столько в тяжелых пневмониях, сколько в наличии сопутствующей патологии, которая становится фоном для ковид-инфекции. Дети с тяжелыми пневмониями были, но их удельный вес невысокий, - отметила главврач.

Что касается реанимационной помощи, потребность в ней, как правило, не связана с кислородозависимостью. 
 
— Впрочем, кислорода у нас достаточно, кислородные точки у нас есть в каждой палате, - отметила Марина Соколова. Вместе с тем особую обеспокоенность у врачей вызывают сопутствующие онкологические, гематологические, кардиологические заболевания. На базе инфекционной больницы детям с ковидом проводились операции, в том числе в связи с перитонитом, аппендицитом.
 
Стационарного наблюдения и серьезного лечения требуют пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, который может развиться спустя даже 1-6 недель после перенесенной инфекции. Синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других органов и систем.
 
Наряду с этим главврач заметила, что у большинства пациентов заболевание заканчивается достаточно благополучно. 
 
— У нас были трехдневные, четырехдневные малыши с ковидом. Кстати, переносили болезнь вполне неплохо, некоторые без клинической картины, - добавила она.
 
Несмотря на эпидемию, в больнице продолжают оказывать медпомощь пациентам и с другими тяжелыми инфекциями, в том числе менингококковой, герпетической, коклюшем, пишет БЕЛТА.
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