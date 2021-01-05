



Несмотря на то что в целом дети переносят COVID-19 проще, это не означает, что тяжелых пациентов нет. В инфекционную больницу Минска поступают пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Потребность в госпитализации далеко не всегда связана именно с поражением легких. У детей возможны интоксикация, другие нарушения.

— Сложность детского ковида заключается не столько в тяжелых пневмониях, сколько в наличии сопутствующей патологии, которая становится фоном для ковид-инфекции. Дети с тяжелыми пневмониями были, но их удельный вес невысокий, - отметила главврач.





Что касается реанимационной помощи, потребность в ней, как правило, не связана с кислородозависимостью.

— Впрочем, кислорода у нас достаточно, кислородные точки у нас есть в каждой палате, - отметила Марина Соколова. Вместе с тем особую обеспокоенность у врачей вызывают сопутствующие онкологические, гематологические, кардиологические заболевания. На базе инфекционной больницы детям с ковидом проводились операции, в том числе в связи с перитонитом, аппендицитом.

Стационарного наблюдения и серьезного лечения требуют пациенты с мультисистемным воспалительным синдромом, который может развиться спустя даже 1-6 недель после перенесенной инфекции. Синдром характеризируется поражением сердечно-сосудистой, дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта, почек, печени и других органов и систем.

Наряду с этим главврач заметила, что у большинства пациентов заболевание заканчивается достаточно благополучно.

— У нас были трехдневные, четырехдневные малыши с ковидом. Кстати, переносили болезнь вполне неплохо, некоторые без клинической картины, - добавила она.