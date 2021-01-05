Умер один из старейших членов БНФ, писатель Феликс Шкирманков
Умер один из старейших членов БНФ, писатель Феликс Шкирманков. Ветерану войны было 94 года, сообщает пресс-служба Партии БНФ. Причиной смерти называют коронавирус.
Феликс Шкирманков / twitter.com/PartyjaBNF
Шкирманков — уроженец Пропойска (нынешний Славгород). В войну партизанил, после попал на фронт, дошёл до Чехии, имел четыре ранения. Был геологом, работал в партийных структурах, в начале 1990-х возглавлял Славгородский горсовет. Автор двух десятков книг стихов и прозы, передает "Еврорадио".
09:20 05/01/2021
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