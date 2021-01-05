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Умер один из старейших членов БНФ, писатель Феликс Шкирманков

Умер один из старейших членов БНФ, писатель Феликс Шкирманков. Ветерану войны было 94 года, сообщает пресс-служба Партии БНФ. Причиной смерти называют коронавирус.

Феликс Шкирманков / twitter.com/PartyjaBNF

Шкирманков — уроженец Пропойска (нынешний Славгород). В войну партизанил, после попал на фронт, дошёл до Чехии, имел четыре ранения. Был геологом, работал в партийных структурах, в начале 1990-х возглавлял Славгородский горсовет. Автор двух десятков книг стихов и прозы, передает "Еврорадио".
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