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Сочельник 2021: традиции и приметы в канун Рождества

Вечер накануне Рождества Христова знаменует окончание сорокадневного поста и начало одного из главных христианских торжеств.

Сочельник 2021: традиции и приметы в канун Рождества
В среду, 6 января, православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Это последний день Филиппова поста, в который усиленно готовятся к торжеству рождения Иисуса Христа.
 
В канун одного из самых главных христианских праздников соблюдается строгий пост до появления первой звезды. Традиция связана с преданием о Вифлеемской звезде, возвестившей о рождении Христа.
 
Также хозяйки убирают дом и готовят 12 постных блюд по числу апостолов, среди которых кутья, узвар, вареники с капустой и грибами, селедка, рыба, голубцы, грибная юшка.
 

Традиции в канун Рождества

 
Сочельник проводят в кругу семьи − в этот день не принято ходить в гости.
 
Первым за стол должен сесть хозяин дома. Трапезу принято начинать с сочива или кутьи − каши из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов, мака.
 
По традиции, глава семьи подбрасывал ложку кутьи к потолку. Считалось, что если несколько зернышек прилипло − год будет урожайным. На столе оставляли тарелки для умерших родственников и для тех, кого сейчас нет дома, а также обязательно зажигали свечу.

После праздничного ужина семья отправлялась в церковь.

В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, прославляя рождение Христа, и получали за это деньги и угощение.

Приметы в Сочельник


В канун Рождества выходили во двор и смотрели в ночное небо: если оно было звездным – домашние животные дадут приплод, а в лесу будет много ягод.

В Сочельник строго запрещалось ткать – это могло отпугнуть счастье. Пряжу заранее сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. 

Считалось, что с этого дня наступают самые крепкие морозы за всю зиму, поэтому деревья в садах обвязывали соломой, чтобы они не замерзли. 

Если в Сочельник было ясно верили, что в грядущем сезоне будет хороший урожай. При этом метель также считалась хорошим знаком и предвещала урожай меда. Если к этому дню чернели тропинки – будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.

Если в канун Рождества начиналась оттепель – не уродятся ни огурцы, ни просо.
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