Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протесты

«Для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников и большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противоборство, если хотите, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой», — заявил он в программе «Разговор у президента» беларусского телевидения.





Он анонсировал совещание, на котором будет рассматриваться корректировка законодательства с целью усиления ответственность за экстремизм.





«В ближайшее время будет проведено широкое совещание, где будут обсуждены не только вопросы усиления ответственности за экстремизм, а переосмысление, переработка всего нашего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году, направленными на попытку смены конституционного строя, на попытку захвата власти. То есть будет рассматриваться необходимость и вырабатываться предложения по совершенствованию всего блока законодательства с учетом всего опыта негативного, что мы имели в прошлом году», — сказал он.





Швед отметил, что Генпрокуратура будет координировать эту деятельность. По словам Шведа, уже сейчас прокуроры стремятся переквалифицировать уголовные дела, как только в материалах усматриваются малейшие признаки, связанные с экстремизмом и терроризмом. В частности, он привел пример с делами по фактам блокировки железнодорожных путей. Они изначально квалифицировались как хулиганство, но были переквалифицированы прокуратурой как терроризм.



