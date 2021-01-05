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Генпрокурор пообещал взяться за дворовые протесты

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил, что силовики намерены взяться за пресечение дворовых протестов. По его словам, такая задача поставлена. В целом же он охарактеризовал ситуацию на беларусских улицах как абсолютно стабильную и спокойную.


«Для себя поставили ряд других задач. В частности, вопросы, связанные с выявлением и пресечением так называемых дворовых протестных акций, финансирования вот этих всех протестных мероприятий. А ведь не секрет, что большинство участников и большинство мероприятий осуществляется за деньги спонсоров из-за рубежа. Информационное противоборство, если хотите, потому что сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию. И прокуроры в том числе должны в этом тренде информационного противоборства быть на передовой», — заявил он в программе «Разговор у президента» беларусского телевидения.

Он анонсировал совещание, на котором будет рассматриваться корректировка законодательства с целью усиления ответственность за экстремизм.

«В ближайшее время будет проведено широкое совещание, где будут обсуждены не только вопросы усиления ответственности за экстремизм, а переосмысление, переработка всего нашего законодательства в связи с событиями, которые произошли в прошлом году, направленными на попытку смены конституционного строя, на попытку захвата власти. То есть будет рассматриваться необходимость и вырабатываться предложения по совершенствованию всего блока законодательства с учетом всего опыта негативного, что мы имели в прошлом году», — сказал он.

Швед отметил, что Генпрокуратура будет координировать эту деятельность. По словам Шведа, уже сейчас прокуроры стремятся переквалифицировать уголовные дела, как только в материалах усматриваются малейшие признаки, связанные с экстремизмом и терроризмом. В частности, он привел пример с делами по фактам блокировки железнодорожных путей. Они изначально квалифицировались как хулиганство, но были переквалифицированы прокуратурой как терроризм.
reform.by
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