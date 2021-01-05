В Польше заявили о предотвращении теракта против мусульман
Польские спецслужбы предотвратили теракт на мусульманском религиозном объекте. Об этом в понедельник, 4 января, заявил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жаринь, сообщает TVN24.
Согласно озвученны данным, нападение должно было быть совершено "на конкретный объект религиозного культа исламской общины, а также планировалось распыление ядовитых веществ".
Утверждается, что подозреваемые выступали "против исламизации Польши".
"Прокуратура направила в суд обвинительный акт по окончании расследования... в отношении подозреваемых, в частности, за подготовку к преступлению, которое заключается в создании ситуации, представляющей угрозу жизни или здоровью множества людей", - сказал Жаринь.
Сообщается о задержании нескольких человек. В ходе расследования были изъяты взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе самодельный автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества.
Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.
08:20 05/01/2021
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