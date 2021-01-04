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Внимание: в магазинах Беларуси продавали опасные кетчуп и майонез

Посмотрите, возможно, вы успели купить В отечественных магазинах снова нашли опасную продукцию.


Соус томатный «Краснодарский сладкий»

На этот раз выявили кетчуп и майонез с ненадлежащим составом, пишет belnovosti.by

Об этом сообщает Реестр опасной продукции.

При производстве использовали сахар и смесь подсластителей, которые непредназначены для производства продукции с добавленными сахарами.

Во время проверки в составе соуса нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин), заявленный в маркировке, что не допускается.

Кетчуп 2-й категории «Шашлычный» с маркировкой «Тихвинский уездъ»

В составе кетчупа нашли синтетический краситель азорубин (Е122, кармуазин).
Данная продукция может оказывать негативное влияние на активность и внимание детей.

Майонез «Провансаль» товарного знака «Печагин», массовая доля жира 50 %

В составе нашли антиокислитель Е 385, который совершенно не предназначен для подобной продукции. 

Фото: Реестр опасной продукции
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