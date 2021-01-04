Мать не сразу заметила смерть подростка, поскольку отмечала Новый год и находилась в состоянии алкогольного опьянения, пишет belnovosti.by





Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, инцидент произошел 2 января на территории частного домовладения.





Известно, что мать с тремя детьми пришла в гости к своему знакомому 31 декабря, чтобы отметить Новый год. Застолье затянулось на несколько дней.





Сняли скальп и откусили руку: домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год









2 января один из ее сыновей пошел во двор, чтобы покормить хозяйских собак.





Когда ребенок открыл вольеры, на него набросились голодные псы – алабаи и немецкие овчарки.





Собаки откусили ребенку руку и практически сняли с него скальп.





Мать была настолько пьяна, что не сразу поняла, что произошло с ребенком.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначены экспертизы, ведется следствие.







