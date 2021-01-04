Домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год
В российском городе Ивантеевка произошла ужасная трагедия: домашние собаки растерзали 11-летнего мальчика. Ребенок потерял много крови и умер.
Мать не сразу заметила смерть подростка, поскольку отмечала Новый год и находилась в состоянии алкогольного опьянения, пишет belnovosti.by
Как сообщает пресс-служба СК по Московской области, инцидент произошел 2 января на территории частного домовладения.
Известно, что мать с тремя детьми пришла в гости к своему знакомому 31 декабря, чтобы отметить Новый год. Застолье затянулось на несколько дней.
Сняли скальп и откусили руку: домашние собаки загрызли 11-летнего мальчика, пока мать отмечала Новый год
2 января один из ее сыновей пошел во двор, чтобы покормить хозяйских собак.
Когда ребенок открыл вольеры, на него набросились голодные псы – алабаи и немецкие овчарки.
Собаки откусили ребенку руку и практически сняли с него скальп.
Мать была настолько пьяна, что не сразу поняла, что произошло с ребенком.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», назначены экспертизы, ведется следствие.
20:03 04/01/2021
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