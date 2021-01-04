Новоназначенный апостольский администратор сообщил Catholic.by, что новое назначение стало для него полной неожиданностью.





«Это высокое доверие, оказанное моей скромной личности, и я благодарен за его Папе Франциску. Осознавая мою человеческую ограниченность для выполнения порученного мне ответственного задания, я доверяю мое пастырское служение Пресвятой Деве Марии и прошу всех молиться за меня, чтобы Бог мне помог исполнить Его волю, как это написано в моем епископском гербе – Fiat voluntas tua – «Будь воля Твоя», – сказал епископ.







