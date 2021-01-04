+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Стала полной неожиданностью. Епископ Великоселец прокомментировал свое назначение

Епископ Казимир Великоселец, которого 3 января Папа Римский Франциск назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Минско-Могилевской архиепархии, считает свое назначение высоким доверием со стороны понтифика.

Новоназначенный апостольский администратор сообщил Catholic.by, что новое назначение стало для него полной неожиданностью.

«Это высокое доверие, оказанное моей скромной личности, и я благодарен за его Папе Франциску. Осознавая мою человеческую ограниченность для выполнения порученного мне ответственного задания, я доверяю мое пастырское служение Пресвятой Деве Марии и прошу всех молиться за меня, чтобы Бог мне помог исполнить Его волю, как это написано в моем епископском гербе – Fiat voluntas tua – «Будь воля Твоя», – сказал епископ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]