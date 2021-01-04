Стала полной неожиданностью. Епископ Великоселец прокомментировал свое назначение
Епископ Казимир Великоселец, которого 3 января Папа Римский Франциск назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Минско-Могилевской архиепархии, считает свое назначение высоким доверием со стороны понтифика.
Новоназначенный апостольский администратор сообщил Catholic.by, что новое назначение стало для него полной неожиданностью.
«Это высокое доверие, оказанное моей скромной личности, и я благодарен за его Папе Франциску. Осознавая мою человеческую ограниченность для выполнения порученного мне ответственного задания, я доверяю мое пастырское служение Пресвятой Деве Марии и прошу всех молиться за меня, чтобы Бог мне помог исполнить Его волю, как это написано в моем епископском гербе – Fiat voluntas tua – «Будь воля Твоя», – сказал епископ.
19:39 04/01/2021
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