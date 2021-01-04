В списке 103 человека — от медсестер до главврачей. Они работали как в государственных, так и в частных клиниках. Также в списке есть водители скорой медпомощи. Нельзя исключать, что список этот неполный...













Тем временем, как утверждает Минздрав, в Беларуси с начала эпидемии умер 1461 человек (10 — за последние сутки). Всего был подтвержден 201 831 случай заболевания COVID-19. При этом в сутки официально заболевают 1,8–2 тысяч человек и умирают 8-10 человек.





Но, вы же помните, чтобы понять реальную картину с заболеваемостью в стране, все эти цифры надо умножать как минимум на 5, а вообще, по мнению ряда экспертов, и на 10-15!





Здоровья вам и берегите себя!