Как сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям страны, в результате ЧП поврежден металлический контейнер и строительные материалы (краска, строительные смеси), находящиеся в нем. Повреждено остекление балконной рамы в одной из квартир расположенного неподалеку жилого дома.





Из-за вспышки получил травмы заведующий фирмы-арендатора. 61-летний мужчина с ожогами рук и лица обратился за медицинской помощью на месте происшествия, но от госпитализации отказался.





Причина происшествия устанавливается, рассматриваемые версии – негерметичность запорной арматуры газового нагревателя и конструктивный недостаток нагревателя.





Подразделения МЧС не привлекались, так как сообщений в дежурную часть не поступало.