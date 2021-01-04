Польша сделала национальные визы бесплатными для всех белорусов
Оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты на получение национальной польской визы отменена.
Об этом сообщил телеграм-канал «Беларусы в Польше»
В соответствии с Постановлением министра иностранных дел Республики Польша от 22 декабря 2020 г., касающегося снижения консульских сборов для граждан Республики Беларусь, которые подают визовые анкеты на получение национальной визы на территории Республики Беларусь, оплата за прием и рассмотрение визовой анкеты отменена по 31 декабря 2022 г.
Вышеуказанное освобождение не касается уплаты за рассмотрение апелляции (повторное рассмотрение визового заявления). В случае отказа в выдаче визы консульский сбор возврату не подлежит.
16:29 04/01/2021
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