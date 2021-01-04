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Когда не до законов: суд приостановил высылку активиста, но его уже депортировали

Олегу Малащенко в начале нового года пришла повестка явиться в суд 14 января, но он находится за границей.

Барановичский активист Олег Малащенко был задержан милицией и насильно депортирован из Беларуси 30 декабря. До этого, еще 1 декабря, он отправил апелляционную жалобу на решение отдела по гражданству и миграции Барановичского ГОВД в Брестский областной суд, но до депортации ответа так и не получил.

Также он заранее написал в Барановичский ГОВД письмо о том, что не может выполнить требования отдела по гражданству и миграции, пока не придет ответ на апелляцию из Брестского суда.

Через несколько дней после депортации, 4 января, на адрес, где проживал Олег Малащенко, пришло определение Барановичского суда, в котором сказано, что дело о высылке мужчины приостановлено, рассказала Intex-press его жена Татьяна Малащенко.

– Суд определил возбудить гражданское дело по жалобе мужа на постановление ОВД Барановичского горисполкома о высылке из страны. Олегу также пришла повестка явиться в суд 14 января. Но как это возможно, если сейчас муж за пределами Беларуси, – рассказала Татьяна Малащенко. – Я считаю, что отдел по гражданству и миграции Барановичского ГОВД специально выслал мужа из страны до того, как мы получили документ из суда.

Олег Малащенко – уроженец Барановичей. С семьей он живет в Барановичах с 2004 года. У него двое несовершеннолетних детей, жена и 85-летняя мать. Мужчина — бывший офицер, заканчивал военную службу в России, поэтому автоматически получил российское гражданство. 

После службы переехал на родину, несколько лет был владельцем магазина «Вадзянік», а позже устроился работать на авиазавод.

Семья Малащенко активно участвует в общественной жизни города. Супруги добились открытия в городе белорусскоязычных классов, участвовали в национальных проектах и популяризации белорусской культуры, неоднократно были наблюдателями на выборах.

По мнению жены Олега Татьяны мужа хотят выслать из страны из-за того, что власти считают мужчину одним из зачинщиков протестов в ОАО «558 авиационный ремонтный завод», которые прошли после президентских выборов.
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