Очередная жертва коронавируса: умер профессор ВГТУ Владимир Горбачик





Сообщение о смерти одного из старейших преподавателей ВГТУ появилось в социальных сетях от его знакомых.





Владимир Горбачик родился 15 сентября 1939 года в Саротове (Россия). В 1962 году он окончил Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «Технология изделий из кожи», а в 1969 — аспирантуру МТИЛП по специальности «Технология производства обуви».





С 1969 года Владимир Евгеньевич работал Витебском технологическом институте легкой промышленности (теперь ВГТУ). В 1974 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 — докторускую. В 2000 Горбачик стал профессором.





Владимир Горбачик зарегистрировал множество патентов, награжден рядом правительственных наград СССР и Республики Беларусь. Подготовленные им специалисты работают, возможно, на всех (или почти) предприятиях легкой промышленности страны.