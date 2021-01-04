В Telegram снова масштабный сбой

По его данным, массовый поток жалоб на сбой начал поступать в 14:45-15:00 по минскому времени. Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.





Предыдущий крупный сбой в работе Telegram произошел пару недель назад. Правда, тогда мессенджер был недоступен большинству пользователей в Европе и постсоветских странах.

