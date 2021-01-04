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В Telegram снова масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram днем 4 января наблюдается масштабный сбой, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По его данным, массовый поток жалоб на сбой начал поступать в 14:45-15:00 по минскому времени. Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Минска, Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

Предыдущий крупный сбой в работе Telegram произошел пару недель назад. Правда, тогда мессенджер был недоступен большинству пользователей в Европе и постсоветских странах.
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