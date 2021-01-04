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Стартовал отбор на "Евровидение": прошлогодние победители не поедут - у них "нет совести"

Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на «Евровидение-2021». БТ выступает организатором проекта как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.

Впервые в истории национального отбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом не более 6 человек. 

Кандидатами могут стать беларуские и иностранные артисты от 16 лет. При этом у каждого претендента есть право только на одну заявку. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более трех минут. Языковые ограничения отсутствуют.

Заявки принимаются до 31 января. В каком формате пройдет финал, будет определено организаторами с учетом эпидемиологической обстановки. Победитель проекта представит нашу страну на «Евровидении-2021» в Роттердаме.

The Village Беларусь рассказывал: в конце февраля 2020 года в финале национального отборочного тура на конкурс песни «Евровидение-2020» победил дуэт VAL (Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич). Они спели песню «Да вiдна» на беларуском языке. Она набрала 10 баллов от профессионального жюри и 10 баллов от зрителей. Всего в этом туре было 12 участников.

Но «Евровидение — 2020» отменили, а странам-участникам разрешили самим выбирать: поедут ли в 2021 году те же конкурсанты или новые. В сентябре в Беларуси решили выбрать новых представителей, потому что у группы VAL, как объяснило БТ, «нет совести».

Причиной стало интервью, которое дал Влад Пашкевич интернет-проекту «ИЛ|Интересные люди». «Прочитав интервью, хотим сказать только одно. Группа VAL уже и вправду не поедет на „Евровидение 2021“ и произойдет это не потому, что на БТ что-то „сломалось“ или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть», — сообщает Белтелерадикомпания.

Также в Белтелерадиокомпании сделали упор на то, что, по мнению букмекеров, VAL заняли бы предпоследнее место.
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