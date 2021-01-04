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ВОЗ добавила вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech, в список препаратов, доступных для экстренного применения (Emergency Use Listing).





«Вакцина Pfizer и BioNTech сегодня стала первой с начала эпидемии вакциной, одобренной ВОЗ для экстренного использования. Специалисты со всего мира изучили данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины, представленной Pfizer и BioNTech. Они пришли к выводу, что препарат отвечает критериям безопасности и эффективности и что преимущества его использования для борьбы с заболеванием компенсируют потенциальные риски», - сообщается в заявлении, опубликованном в твиттер-аккаунте организации.





Разрешение на экстренное применение выдается в случаях, когда препарат необходим для борьбы против эпидемии, но результаты прохождения всех испытаний еще недоступны.





«Разрешение ВОЗ на экстренное применение позволяет странам ускорить внутренний процесс утверждения вакцины и начала его применения. Это также дает ЮНИСЕФ возможность закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах», - отметили в ВОЗ.