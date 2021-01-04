В Украине в судах четырех областей шли процессы по обвинению трех уроженцев Гомеля в сбыте фальшивых евро, которые были изготовлены из зимбабвийских долларов. В отношении одного фигуранта, находившегося в международном розыске, — 39-летнего мужчины по имени Степан — уголовное преследование прекратили.





Ранее «Сильные Новости» подробно рассказывали об этой затяжной истории, которая началась в декабре 2016 года, когда в городе Коломыя (Ивано-Франковская область) при попытке сбыть фальшивые купюры номиналом 500 евро задержали двух гомельчан 34-х и 35-ти лет.





По заключению экспертов, банкноты были изготовлены «путем удаления отдельных первичных элементов дизайна и реквизитов банкнот Резервного банка Зимбабве номиналом 500 долларов с последующим нанесением новых элементов дизайна и реквизитов с использованием струйного способа печати».





В ходе следствия стало известно, что гомельчане «гастролировали» по Украине и удачно сбывали фальшивки в обменных пунктах, на рынках и при покупке драгоценностей в Волынской, Житомирской и Львовской областях. Одним из эпизодов обвинения Степана была покупка норковой шубы за 1500 евро.





По непонятной причине, уголовные дела не были объединены в одно, а расследовались и направлялись в суды по месту совершения преступлений.





Первое судебное разбирательство началось в Коломыйском горрайсуде в марте 2017 года. В августе того же года под стражу взяли третьего участника группы, который, по версии следствия, являлся организатором сбыта и «автором» подделок: ему 63 года, он также гражданин Беларуси и уроженец Гомеля, до ареста он жил в Запорожье.





По совокупности преступлений белорусам грозил срок до 12 лет, свою вину они отрицали.





Из-за того, что обвиняемых на следственные действия и процессы приходилось возить из СИЗО одного региона в другой, процессы затягивались, в результате все мыслимые сроки содержания под стражей истекли. Весной 2019 года Степан вышел на свободу под залог. Сперва мужчина добровольно являлся на процессы, а потом исчез.





В январе 2020 года гомельчанина объявили в международный розыск. Инициатором выступила прокуратура, по сведениям которой обвиняемый «нелегально пересек государственную границу Украины на выезд и на данный момент может скрываться на территории Республики Беларусь».





Но, как оказалось, мужчина скрывался не на родине, а в России. Об этом «Сильные Новости» узнали из постановления Коломыйского горайсуда, опубликованного в открытом доступе накануне нового года.





В судебном заседании прокурор заявил ходатайство о прекращении уголовного производства по обвинению Степана в сбыте фальшивых евро в связи с его смертью. Документальным подтверждением сего факта стала копия свидетельства о смерти обвиняемого, из которой следовало, что гомельчанин умер 18 марта 2020 года в деревне Тимохово Московской области.





Ходатайств от близких родственников о продолжении судебного разбирательства с целью реабилитации умершего в суд не поступало. На этом основании суд удовлетворил ходатайство прокурора и прекратил дело в связи со смертью обвиняемого.