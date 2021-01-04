Акмал Таджибаев, в отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям – его расследовала Генеральная прокуратура Беларуси, передает Обвиняемым проходит гражданин Узбекистанав отношении которого возбуждено дело по нескольким статьям – его расследовала Генеральная прокуратура Беларуси, передает sputnik.by





Обвиняемый женат, до задержания не работал, ранее не был судим. Мужчине инкриминированы истязание заведомо малолетних пасынка и падчерицы, а также убийство ребенка.





Государственное обвинение представляет прокурор генеральной прокуратуры Вадим Кисель.





Обвиняемый сообщил суду, что родился в Узбекистане, там окончил 11 классов, хотел поступить в вуз, но не сдал экзамены. Приехал в Беларусь и в Минске женился на минчанке 1981 года рождения.





Всего до убийства мальчика 2013 года рождения у пары было восемь детей, из них четверо общих. В настоящее время оба: и обвиняемый, и его жена – лишены родительских прав в отношении шести несовершеннолетних. Еще один ребенок у них родился в 2020 году. Мать детей, супруга обвиняемого, в суд не пришла, она находится в декретном отпуске.





В самом начале суда Акмал Таджибаев отказался от переводчика и адвоката и заявил, что "никому не верит, кроме брата и мамы". В суде он разговаривает на русском языке.





Суд объявил перерыв, во время которого адвокат и переводчик около 10 минут поясняли обвиняемому, что по белорусским законам он не может просто так отказаться от адвоката, не имея веских оснований. Адвокат пояснил, что он имеет право не давать показания в суде.





Бил 7-летнего мальчика в пах

В суде началось судебное следствие, и прокурор зачитал обвинение Таджибаеву. По словам Вадима Киселя, обвиняемый на почве непризнанных отношений наносил множественные побои пасынку и падчерице.





Как следует из обвинения, в течение нескольких месяцев в 2019-2020 годах он ставил своего пасынка в угол на час, заставлял поднимать руки, избивал его не менее 5 раз в месяц – наносил мальчику удары ногами и руками в жизненно важные органы: в голову, живот, в пах.





Кроме этого, как следует из обвинения, 22 мая 2020 года на глазах родной сестры мальчика мужчина нанес пасынку не менее 15 ударов руками и ногами, ребенок получил множественные травмы, в числе которых разрыв некоторых внутренних органов и кровоизлияние.

Мальчик скончался от травматического шока на глазах несовершеннолетней сестры.

Также в обвинении, которое зачитал государственный обвинитель, говорится, что обвиняемый ставил падчерицу в угол на час на одной ноге и заставлял поднимать руки вверх, наносил девочке побои как минимум два раза в месяц, бил головой о стену, руками и ногами по различным частям тела.





Фигурант дела не смог ответить суду по поводу отношения к предъявленному обвинению, заявив, что "ничего не знает".





Была деформация черепа

В суде в качестве свидетеля был допрошен фельдшер бригады скорой помощи, которая прибыла в квартиру, где произошло убийство мальчика. По его словам, двери медикам открыла мать.





При первичном осмотре у ребенка была установлена деформация черепа.





"Была деформация черепа, но не могу сказать, это старая была травма или свежая", – заявил свидетель.





По его словам, бригада медиков проводила реанимационные мероприятия, но мальчик был уже мертв.





На вопрос прокурора, были ли характерные признаки истощения организма у мальчика, фельдшер ответил: "Затрудняюсь сказать".





Он также сообщил, что на 7-летнем ребенке в тот день были надеты шорты и памперс.





На вопрос прокурора, что медикам говорила мать погибшего, свидетель сообщил, что она поясняла: ребенок в этот день ударился головой при игре. Кроме этого, мать мальчика говорила медикам, что он и ранее получал травмы при игре, а травмы в паховой области – при езде на велосипеде.





Медик-свидетель также заявил в суде, что реакция обвиняемого и матери убитого мальчика "была спокойная"





Жестокость отчима и халатность других взрослых

Как ранее сообщали Sputnik в Генпрокуратуре, согласно материалам дела, обвиняемый с 1 ноября 2019 года по 22 мая 2020 года по месту жительства в Минске, испытывая личную неприязнь к детям своей белорусской жены, "создавал вредные для их здоровья условия, вызывающие особые физические и психические страдания".





Кроме того, установлено, что 22 мая 2020 года мужчина с особой жестокостью нанес пасынку не менее 15 ударов, в результате чего мальчик скончался.





Во время расследования уголовного дела были изучены истории развития детей, над которыми издевался отчим. Выяснилось, что в территориальной поликлинике не проводили визуальный осмотр и обследование детей, помещая в медкарту фиктивные документы о якобы проведенном медосмотре.





Кроме того, прокуроры выявили признаки халатности сотрудников системы образования и участковых, которые должны были контролировать семью. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, отдельные сотрудники уволены.