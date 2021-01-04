Кризис и ковид: автошколы в Беларуси резко снизили стоимость обучения





Неофициально в автошколах говорят о том, что группы недоукомплектованные, желающих учиться совсем мало. Судя по всему, виноваты в этом экономический кризис и распространение коронавируса.





- Чтобы как-то выживать, платить за аренду помещений под классы, за ремонт авто и зарплату, вынуждены делать невыгодные для нас большие скидки, - объяснили в одной из автошкол.





Например, если раньше за обучение на категорию B приходилось отдавать в среднем около 800 рублей, то сейчас пройти обучение вождению можно всего за 500 рублей. В частности, в Гомеле одна из самых популярных автошкол дарит скидку в 150 рублей до 7 января. Другая автошкола предлагает сумму за курс аж на 240 рублей меньше (до конца января) - всего 460 рублей. Ну а самое дешевое предложение в Гомеле - от 400 рублей за весь курс обучения без оплаты топлива.





Во многих автошколах столицы тоже есть предложения со скидками. В среднем за обучение на права в Минске сейчас просят 600 рублей (без стоимости топлива и оплаты услуг ГАИ). В столице мы нашли автошколу, которая предлагает скидку на обучение в размере 180 рублей.



