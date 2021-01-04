Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года
Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко, который заявил, что по всем этим вопросам должно состояться совещание с Лукашенко
О том, что в 2021-ом году вступительная кампания в Беларуси не претерпит существенных изменений, заявил в эфире СТВ глава Минобразования.
При этом Игорь Карпенко пояснил, что Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы Беларуси. Однако кардинальные перемены наступят не сразу.
- Хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021-го года начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности. Однако существенно она не изменится, - прокомментировал Карпенко.
Также министр уточнил, что для изменений необходимо время. Прежде всего, чтобы абитуриенты могли «сориентироваться и подготовиться». А вот для существенных корректировок во вступительной кампании 2021-го времени, по словам министра, уже нет.
- Еще мы хотим, чтобы были расширены возможности получения целевой подготовки по наиболее востребованным в экономике специальностям, - проанонсировал Карпенко изменения подходов к приему в вузы «целевиков».
Затем глава Минобразования напомнил, что в ведомстве ведется работа над тем, чтобы изменить правила текущей аттестации, совместить выпускные экзамены и ЦТ в одном национальном экзамене.
- Кроме того, рассматривается возможность того, чтобы при поступлении в вузы сдавался внутренний экзамен по профильному предмету, - добавил министр.
Резюмируя Игорь Карпенко заметил, что по всем этим вопросам в ближайшее время должно состоятся совещание с Лукашенко.
09:12 04/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение