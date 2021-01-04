+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года

Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко, который заявил, что по всем этим вопросам должно состояться совещание с Лукашенко

Стало известно, как изменится для абитуриентов вступительная кампания 2021 года
О том, что в 2021-ом году вступительная кампания в Беларуси не претерпит существенных изменений, заявил в эфире СТВ глава Минобразования.

При этом Игорь Карпенко пояснил, что Александр Лукашенко поручил разработать новые правила поступления в вузы Беларуси. Однако кардинальные перемены наступят не сразу.

- Хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021-го года начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности. Однако существенно она не изменится, - прокомментировал Карпенко.

Также министр уточнил, что для изменений необходимо время. Прежде всего, чтобы абитуриенты могли «сориентироваться и подготовиться». А вот для существенных корректировок во вступительной кампании 2021-го времени, по словам министра, уже нет.

- Еще мы хотим, чтобы были расширены возможности получения целевой подготовки по наиболее востребованным в экономике специальностям, - проанонсировал Карпенко изменения подходов к приему в вузы «целевиков».

Затем глава Минобразования напомнил, что в ведомстве ведется работа над тем, чтобы изменить правила текущей аттестации, совместить выпускные экзамены и ЦТ в одном национальном экзамене.

- Кроме того, рассматривается возможность того, чтобы при поступлении в вузы сдавался внутренний экзамен по профильному предмету, - добавил министр.

Резюмируя Игорь Карпенко заметил, что по всем этим вопросам в ближайшее время должно состоятся совещание с Лукашенко.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]