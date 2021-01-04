Составлен список самых ожидаемых киноновинок 2021 года









Список самых ожидаемых картин, которые должны выйти в наступившем году, составила американская газета Variety. Так, в начале марта студия Disney покажет анимационный фильм "Рейя и последний дракон". Картина рассказывает о смелой девушке, которая должна спасти свое королевство.





В это же время на большие экраны выйдет сиквел комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи и Арсенио Холлом. Кроме того, на первый месяц весны запланирована премьера криминальной драмы "Множественные святые Ньюарка" Алана Тейлора. Фильм будет приквелом одного из самых успешных сериалов современности "Клан Сопрано".





Чуть позже состоится премьера хоррора "Морибус" с Джаредом Лето, последней части Бондианы "Не время умирать", комедии "Стервелла", сиквела "Тихое место" с Эмили Блант, девятой части "Форсажа", блокбастера Marvel "Черная вдова" и боевика "Годзилла против Конга".





Летом должны выйти "Французский диспетчер" Уэса Андерсона, "Охотники за привидениями: Наследники", "Веном: Да будет Карнаж", "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом, "Миньоны: Грювитация", "Космический джем 2", "Отряд самоубийц: Миссия навылет" и "Круиз по джунглям".





А на осень запланированы "Три тысячи лет ожидания", "Дюна" Дени Вильнева, "Последняя дуэль" Ридли Скотта и новая часть боевика "Миссия невыполнима".