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Третьим заместителем главы Белтелерадиокомпании Эйсмонта стал сотрудник КГБ

Третьим заместителем председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта стал спецслужбист, сотрудник КГБ Андрей Иванец, пишет «Наша ніва».


По информации издания, Иванец окончил юридический факультет БГУ, а после магистратуру БГУ и Института национальной безопасности. Ранее он входил в состав комиссии, которая оценивала соответствие информации в зарубежных СМИ беларусскому законодательству и был подписан как сотрудник КГБ.

Другие заместители Эйсмонта — Сергей Гусаченко и Ольга Кононюк, отвечающая за финансы. Сам Иван Эйсмонт до прихода на телевидение работал в милиции, имеет звание капитана.

Напомним, что Александр Лукашенко указом №457 от 10 декабря 2020 года назначил Андрея Иванца новым заместителем председателя Национальной государственной телерадиокомпании.
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