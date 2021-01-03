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В Пакистане неизвестные убили 11 шахтеров. Трое получили ранения

Боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и позже выстрелили в них с близкого расстояния, утверждают представители местных спецслужб.

Фото: АР (архивное фото)
Горняков похитили на шахте в районе Болан

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан 11 рабочих угольной шахты были убиты, еще трое получили ранения. Об этом в воскресенье, 3 января, сообщает Синьхуа со ссылкой на чиновника местной администрации.

По его словам, неизвестные боевики в субботу вечером похитили рабочих угольной шахты в районе Болан, после чего убили их в другом районе.

Источники в местных спецслужбах сообщили агентству на условиях анонимности, что боевики надели на рабочих наручники, связали им ноги и позже выстрелили в них с близкого расстояния.

Постарадавшие были доставлены в ближайшую больницу, однако их состояние пока не известно, пишет korrespondent.net

Ведется расследование. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 26 декабря в пакистанской провинции Белуджистан боевики напали на пост военизированного Пограничного корпуса. Тогда погибли по меньшей мере семеро военных.
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