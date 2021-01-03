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Пациента c Covid из Бреста транспортировали в Минск

Работники ГААСУ "Авиация" в минувшую субботу выполнили транспортировку пациента с коронавирусом из Бреста в Минск, сообщили в МЧС Беларуси.

"Спасательный борт Ми-8, в котором установлен специальный медицинский модуль, осуществил транспортировку пациента на аэродром Липки", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. "В ходе всего полета сопровождающий медперсонал с использованием оборудования медицинского модуля осуществлял мониторинг его состояния", - отметили в министерстве.

фото носит иллюстративный характер

Там уточнили, что медицинский модуль воздушного судна оснащен современным оборудованием, которое позволяет не только поддерживать жизнедеятельность двух пострадавших в процессе всего полета, но и оказывать весь спектр необходимой помощи. Данный метод транспортировки является самым быстрым и эффективным в подобных случаях, тем самым обеспечивая правило "золотого часа", подчеркнули в ведомстве.

"Работники авиации МЧС справились с поставленной задачей и доставили мужчину в столицу, где он был передан специалистам скорой медицинской помощи", - сообщили в министерстве.
interfax.by
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