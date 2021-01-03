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Сегодня ночью, с 3 на 4 января, белорусы смогут набюдать метеорный поток

Если позволит погода, то мы увидим один из мощнейших метеорных потоков года — Квадрантиды.

Квадрантиды. Об этом сообщает Astrobel Team.

Квадрантиды в 2019 году. Фото: purplehaze79 / Instagram

Если позволит погода, то мы увидим один из мощнейших метеорных потоков года — Квадрантиды. Свое имя он получил из старинного названия созвездия «Стенной Квадрант» (в современной астрономии не используется). В настоящее время радиант (область, из которой как бы вылетают метеоры) этого метеорного потока расположен в созвездии Волопас.

Квадрантиды открыли еще в 1839 году, но только в 2003-м был обнаружен предполагаемый родоначальник данного метеорного потока — астероид (196256) 2003 EН1. Именно благодаря ему, как предполагают астрономы, с 28 декабря до 8 января на Земле можно наблюдать самый настоящий «звездопад».

Метеорный поток Квадрантиды достигает максимума своего действия в ночь с 3 на 4 января. В это время жители Земли могут наблюдать от 45 до 100, а порой и 200 метеоров за один час.

Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Квадрантиды с территории Беларуси наступают во второй половине ночи, когда над восточным горизонтом появляется созвездие Волопас. Ближе к утру созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту. Однако в 2021 году в момент максимума действия метеорного потока Квадрантиды положение убывающей Луны частично сможет помешать наблюдениям метеорного потока, пишет 42.tut.by

Следующий активный метеорный поток — Лириды, видимый в Северном полушарии, будет наблюдаться в конце апреля.
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