COVID-19 в Беларуси: за сутки выявлено 1837 случаев заражения COVID, 9 пациентов скончались
В Беларуси по состоянию на 3 января зарегистрированы 199 тыс. 962 человека с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.
Прирост за последние сутки составил 1837 случаев против 1902 за предыдущие сутки.
Выздоровели и выписаны 182 тыс. 630 пациентов (на 2 января - 181 тыс. 109), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 тыс. 521 пациент.
За минувшие сутки выполнен 5 тыс. 331 тест. Всего в стране проведено 4 млн. 042 тыс. 784 теста.
16:18 03/01/2021
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