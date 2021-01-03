Известный пинский юрист Елена Шимолина, несколько лет руководившая благотворительной организацией, которая занималась помощью людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, рассказала TUT.BY, чем занималась после президентских выборов, о давлении со стороны властей и вынужденном переезде в Польшу.

Юрист Елена Шимолина — в Пинске человек известный. Во-первых, она родная тетя бывшего судьи Алексея Пацко — помните его? — который после выборов отказался от дел по 23.34 и уволился. Во-вторых, Елена несколько лет руководила благотворительной организацией, которая занималась помощью людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Вместе с волонтерами она готовила и раздавала еду бездомным, присматривала во время пандемии за одинокими стариками, разносила им продукты из магазина.





Летом этого года Елена стала независимым наблюдателем. Во время досрочного голосования и в основной день выборов она находилась на участке. Однако перед подсчетом голосов ее попросили покинуть помещение. Что происходило на участке, когда двери перед ее носом закрылись, она не знает.





Летом 2020 года Елена стала независимым наблюдателем и находилась на участке во время досрочного голосования и в основной день выборов. Перед подсчетом голосов ее выпроводили из кабинета, поэтому она не знает, что происходило на участке во время подсчета голосов.

После выборов в Пинске, как и в других городах Беларуси, прошли массовые акции протеста и стычки с ОМОНом.





«Там была просто жесть! Когда началась жесткая чистка, мы с еще одной женщиной забежали во двор дома, нам открыли дверь и пустили внутрь. Мы просидели там до 4.00 и только потом я пошла домой», — вспоминает юрист.





Она вместе с другими волонтерами начала помогать людям, которые пострадали от насилия во время задержаний. 16 августа Елена была одним из спикеров стихийного митинга на главной площади Пинска, участники которого требовали освободить задержанных.





«Потом ночью мне позвонили из Ивацевичей и сказали, что выпустили первую партию — 8 человек. Оставались еще 20. Нам предложили приехать и забрать их, так как ни автобусов, ни поездов не было в такое время. Мы заправили шесть машин, взяли чай, кофе и поехали с волонтерами за людьми», — рассказывает женщина.









15 октября, спустя почти два месяца после митинга, Елену задержали сотрудники милиции. Завели в наручниках в машину, отвезли на участок, а на следующий день суд оштрафовал ее на 30 базовых величин (810 рублей) по 23.34 КоАП. Сутки не могли дать, потому что у нее есть 13-летняя дочь.





Через два дня к юристу пришли сотрудники ДФР и сообщили, что в отношении ее благотворительной организации проводится проверка за уклонение от уплаты налогов. В ходе обысков у нее забрали телефоны, ноутбук, жесткие диски. На следующий день Елену вызвали на допрос, который продолжался четыре часа. После этого она вернулась домой, а на следующий день с дочкой уехала в Украину, а оттуда — в Польшу.





«Я ушла из дома в одном комплекте белья, с ребенком и 200 долларами в кармане», — вспоминает женщина.





Жизнь в Польше налаживается. Дочь учится в польской школе, а Елена помогает правозащитной организации, которая занимается такими же политическими эмигрантами, как и она.

«Я поняла, что если останусь, то меня угробят — у меня сердце больное. Я не могла больше в этом находиться: все эти проверки, два месяца какие-то люди мне ночью звонили, гремели в дверь, ходили в школу к моему ребенку. Я очень хочу домой, но так я не могу жить», — поделилась Елена.



