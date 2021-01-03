Стало известно, кто возглавит дом моды Пьера Кардена

Французским домом моды Pierre Cardin будет руководить племянник Пьера Кардена, сообщает Франс Пресс.

Наследником бизнеса знаменитого кутюрье стал его племянник Родриго Базиликати. До этого мужчина был дизайнером марки. Базиликати будет работать "с уважением к модному наследию талантливого основателя" дома.





Сегодня утром состоялись похороны Пьер Кардена, скончавшегося 29 декабря в возрасте 98 лет. Церемония прошла на кладбище Монмартр в узком кругу близких модельера. Планируется, что поминальная служба пройдет во французской столице в конце января, пишет sputnik.by





Карден завещал, чтобы его похоронили в гробу черного цвета. Кутюрье был одет в форму академика изящных искусств и "держал" шпагу, созданную по его эскизу.





Pierre Cardin - французский дом моды, созданный Карденом в 1950 году. Бутики этой марки работают в 170 странах мира, в них помимо одежды и обуви продаются парфюм, постельное белье, фарфор.



