МИД КНР: Пандемия коронавируса началась не в Китае
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия коронавируса началась не в Китае.
По словам Ван И, вспышки COVID-19 произошли одновременно во многих городах мира, а Китай стал первой страной, которая публично заявила о новом типе инфекции.
«Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболеваниях», — сказал глава МИД КНДР.
Ван И отметил, что 9 января 2020 года в Китае умер первый заболевший коронавирусом, а буквально через четыре дня стало известно о первых случаях заражения за пределами республики.
Напомним, по состоянию на 2 января в мире зарегистрировано 84 миллиона инфицированных, число умерших от COVID-19 составило 1.8 млн. человек.
12:21 03/01/2021
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