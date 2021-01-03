МИД КНР: Пандемия коронавируса началась не в Китае





По словам Ван И, вспышки COVID-19 произошли одновременно во многих городах мира, а Китай стал первой страной, которая публично заявила о новом типе инфекции.





«Мы мчались наперегонки со временем и были первой страной, сообщившей миру о случаях заболеваниях», — сказал глава МИД КНДР.





Ван И отметил, что 9 января 2020 года в Китае умер первый заболевший коронавирусом, а буквально через четыре дня стало известно о первых случаях заражения за пределами республики.





Напомним, по состоянию на 2 января в мире зарегистрировано 84 миллиона инфицированных, число умерших от COVID-19 составило 1.8 млн. человек.