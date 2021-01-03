Митрополиту Тадеушу Кондрусевичу — 75!





Сайт cathotic.by пишет, что празднование юбилея Кондрусевича переносится, и публикует обращение митрополита к верующим:





"От всего сердца благодарю вас за молитвы о моём возвращении домой, которое стало фактом накануне Рождества Христова. Время неумолимо движется вперёд, и 3 января 2021 года, с Божьей помощью, я буду отмечать своё 75-летие. Находясь за границей четыре месяца и не будучи уверенным в том, когда вернусь, я не планировал заранее особых торжеств. Пандемия коронавируса также вносит коррективы в организацию и проведение религиозных мероприятий", — объяснил Кондрусевич.





Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь незадолго до Рождества — после четырехмесячного перерыва. 31 августа пограничники не разрешили ему пересечь границу с Беларусью после возвращения с рабочей поездки в Польшу. Арцибискуп неоднократно выступал против насилия властей над протестующими и призывал обе стороны урегулировать общественно-политическую ситуацию в Беларуси мирным путём.





В начале ноября Лукашенко назвал причину изгнания Кондрусевича: мол, глава белорусских католиков ездит в Польшу "получать консультации, как разрушить нашу страну". Однако 23-го декабря стало известно, что по поручению Лукашенко, получившего письмо от Папы Римского, власти нашли "выход из ситуации" и позволили арцибискупу вернуться домой.