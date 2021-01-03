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В московских аэропортах задержали десятки рейсов

В аэропортах Москвы в воскресенье, 3 января, несколько десятков авиарейсов задержаны из-за сложившихся в городе погодных условий. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, на данный момент во Внуково задержано 10 рейсов, еще три отменены. В Домодедово с задержкой вылетят восемь рейсов, в Шереметьево — семь, при этом еще пять были отменены. В Жуковском все авиарейсы осуществляются по расписанию.

Аналогичная ситуация наблюдалась в столичных авиагаванях накануне, 2 января. Тогда в городе также были задержаны несколько десятков рейсов из-за сильного снегопада.
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