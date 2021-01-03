Праздновавшие Новый год жители Бейрута обстреляли четыре самолета
В аэропорту Бейрута, получили серьезные повреждения в новогоднюю ночь четыре новых самолета. В них угодили пули, выпущенные неизвестными жителями ливанской столицы, которые устроили стрельбу по случаю Нового года. Об этом сообщил портал the961.com.
Все четыре самолета недавно пополнили парк авиакомпании Middle East Airline. По информации представителей дочерней компании перевозчика MASCO пострадала обшивка трех новых Airbus A321neo и одного A330.
Известно, что перед Новым годом глава службы безопасности аэропорта Джордж Думит официально обратился к МВД страны с просьбой "принять меры по пресечению этой отсталой традиции". Тогда исполняющая обязанности министра внутренних дел Ливана Зейна Акар приостановила действие лицензий на оружие для всех граждан, кроме военных, с 23 декабря 2020 до 1 февраля 2021 года.
Традиция устраивать пальбу на праздники, а также во время траурных мероприятий нередко приводит к трагическим последствиям. Так, в сентябре погиб ливанский футболист Мохаммед Атви, в которого попала случайная пуля во время похоронной процессии.
11:07 03/01/2021
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