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Блогер Денис Косяков жестко прошелся по команде КВН из Могилева "Доктор Хаус"

Известный блогер разгромил могилевскую команду КВН за шутку про Тихановскую

Блогер Денис Косяков жестко прошелся по команде КВН из Могилева "Доктор Хаус"
27 декабря по российскому первому каналу показали Кубок мэра Москвы по КВН, пишет mogilev.online. Среди прочих команд выступила и могилевская команда «Доктор Хаус». И если раньше их политический юмор был безобидным, то в этот раз шутку про Светлану Тихановскую оценили не все.

Известный блогер разгромил могилевскую команду КВН за шутку про Тихановскую
Команда КВН "Доктор Хаус"

Так, на сцене появилась газовая плита, за которой появился капитан команды Павел Малахов в костюме и с женской косой.

«Мы не согласны с решением кубка мэра Москвы. — Ну так его еще не объявили. — А, да? Тогда по моей схеме, ультиматум», — прозвучало со сцены, намекая на Народный ультиматум. Так же он призвал команду выступить как политическая карьера Тихановской — «коротко и смешно».

В своем обзоре на игру известный блогер Денис Косяков жестко прошелся по выступлению команды:

«Может идите на***й с такими шуточками? Вам, как представителям страны, в которой происходит п****ц, в которой сумасшедший диктатор устраивает х***ю, не стыдно такое показывать? При том, что я к вам хорошо отношусь, вы умели обходить эту тему и шутить остро, но аккуратно. Сейчас вы переходите границы, откровенно усмехаетесь над оппозицией, у которой муж сидит в тюрьме, которая президент вашей страны. Это очень стыдно с вашей стороны».

К слову, «Доктор Хаус» показали миниатюру и про Лукашенко. Однако, как отметил Косяков, «они показали Лукашенко Александра Григорьевича как веселого деда в кольце врагов».
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