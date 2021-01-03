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Освобожденные в Ливии граждане России и Украины прибыли в Москву

У прибывших нет с собой никаких документов, сообщил член Общественной палаты Александр Малькевич

Как пишет ТАСС, три россиянина и гражданин Украины, освобожденные ранее в Ливии, прибыли в аэропорт Шереметьево. 

Ранее Малькевич сообщил, что в Ливии из плена освобождены группа россиян и один гражданин Украины, которые были похищены в африканской республике несколько недель назад.
Работа представителей власти РФ, вклад социально ответственного бизнеса и готовность к диалогу отдельных представителей Правительства национального согласия (ПНС) Ливии помогли вернуть в Россию захваченных в плен моряков, заявил Малькевич.
Член Общественной палаты добавил, что организация возвращения моряков стала возможной благодаря действиям российских властей по линии МИД и представителей бизнеса, которые помогли организовать спецрейс для доставки граждан РФ и Украины в Москву.
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