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Когда в Беларуси появятся биометрические документы в Беларуси

В Беларуси в 2021 году более 800 тыс. человек получат ID-карты с нанесенной фотографией и основными личными данными владельца.

Остальные сведения привяжут к документу онлайн, они будут считываться с помощью специального терминала, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».


ID-карту дополнят электронная цифровая подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет без возможности отказаться от них. Неактивным статус такого кабинета будет после его создания (или рождения человека) и до момента его активизации с ID-карты. Там отразится вся информация с историей использования кабинета.

По словам заместителя начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Павла Хрищеновича, возникновения очередей не ожидается. Уже выданные паспорта останутся действительными до конца их срока действия. То есть с внедрением биометрических документов нет нужды спешно их получать: действующий паспорт и ID-карты будут действовать наравне.

Кроме того, в 2021-м белорусы смогут получить биометрический паспорт, для перехода на который в республике также все готово. Этот документ потребуется, чтобы выехать за рубеж. В МВД отметили, что в год планируется выдавать по 300-500 новых загранпаспортов.

Фото БелТА
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